Глава МИД Азербайджана поговорил с иранским коллегой

28 апр. 15:24

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским дипломатом Хосейном Амиром Абдоллахианом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также высоко оценили сотрудничество в экономической, торговой, транспортной, гуманитарной и других сферах, осуществление взаимных визитов на высоком уровне.

Помимо этого, министры с удовлетворением отметили работу ирано-азербайджанской комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, выполнение достигнутых договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, сотрудничество в рамках многосторонних площадок и международных организаций.