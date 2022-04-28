Устроивший поножовщину с убитым и ранеными задержан в Тбилиси

28 апр. 15:18

В Тбилиси задержан 38-летний мужчина, обвиняемый в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Грузии.

Как установило следствие, накануне в одном из жилых домов комплекса "Дирси" в ходе ссоры обвиняемый ранил холодным оружием четырех человек, один из которых оказался несовершеннолетним. Все пострадавшие были доставлены в больницу на "скорой". Один из них умер после поступления в клинику.

Обвиняемый был задержан в течение нескольких часов по горячим следам, пишет Sputnik Грузия.

Следствие идет по статьям "Умышленное убийство" и "Попытка умышленного убийства двух или более лиц, совершенная при отягчающих обстоятельствах". Агрессору грозит лишение свободы на срок от семи до 20 лет.