"Бессмертный полк" запретили в США и Великобритании

28 апр. 15:14

Великобритания и США запретили проводить акцию "Бессмертный полк, заявил сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

"У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. У нас в Ирландии отозвано согласие на проведение шествие, у нас, что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия "Бессмертного полка". США не только запретили проведение шествия "Бессмертного полка", но даже возложить традиционные цветы к мемориалу "Дух Эльбы", - цитирует его РИА Новости.

Ранее российский посол Анатолий Антонов сообщил, что США "по рекомендации Госдепа" отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, которая ежегодно проходит на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона у мемориала "Дух Эльбы".