Что происходит на улицах Еревана, почему Россия поддержала Азербайджан и Армению в открытии коммуникаций, каковы прогнозы для экономики Армении - Анализ армянских СМИ за 22-28 апреля

В Ереване активизировались действия оппозиции против властей: с 17 апреля председатель оппозиционной фракции армянского парламента "Честь имею", глава партии "Отечество" Артур Ванецян начал бессрочную акцию протеста против действий властей в вопросах безопасности Армении, а оппозиция приняла решение вести борьбу децентрализованно сетевым путем, – пишут армянские СМИ.

В Армении проходят уличные акции против Пашиняна

Оппозиционный политик, вице-спикер Народного собрания (парламента) Армении Ишхан Сагателян заявил о начале уличной борьбы против премьер-министра страны Никола Пашиняна, - читаем в интернет-издании АРКА. "Выходим на улицу, чтобы устранить эту предательскую и разрушительную власть. Это не борьба за власть - это борьба во имя государственности, армянства", - заявил Сагателян в видеобращении. "Это не борьба одной партии, а общенациональная борьба, которая должна перерасти в общенациональное противостояние. Это битва за сохранение и развитие армянской государственности, и все те, кто так думает - мы с вами, вы с нами, вы - наши соратники, коллеги по борьбе, авангард борьбы в этом противостоянии", - подчеркнул Сагателян.

Его поддержал председатель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", глава партии "Отечество" Артур Ванецян – он начал на Площади Свободы бессрочную акцию в качестве протеста против действий властей в вопросах безопасности Армении. "Каждый из нас будет хорошо жить на исторической Родине. Это историческое движение. Пишется важная страница истории Армении", - сказал Ванецян. Также он призвал проводить акции неповиновения по всей стране. Из разных областей Армении организуются шествия в Ереван, где 1 мая оппозиция планирует провести большой митинг. В столице также организуются отдельные акции, в том числе, в вузах, и ежедневные шествия в разных частях города, которые заканчиваются в центре выступлениями лидеров оппозиции. Полиция периодически подвергает приводу участников протестных акций.

Оппозиция приняла решение вести борьбу децентрализованно сетевым путем, и, согласно существующему плану действий, в стране ежедневно будут проводиться различные акции протеста. Спустя несколько дней к протестным акциям присоединилось оппозиционное движение "5165", которое заявило о присоединении к требованию об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и выводу Армении из кризиса. Ранее Пашинян заявил в парламенте, что международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса Карабаха, в противном случае оно не сможет оказать помощь армянской стороне. Это заявление вызвало широкий резонанс в Армении", - пишет издание.

Россия поддержала Азербайджан и Армению в открытии коммуникаций

Никол Пашинян, подводя на заседании правительства итоги визита в РФ и переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, рассказал о перспективах открытия коммуникаций в регионе, - пишет интернет-издание АРКА. "Были достигнуты важные договоренности по принципам открытия региональных коммуникаций, зафиксировано единство подходов Армении и России. В данном вопросе можем зафиксировать единство позиций всех наших международных партнеров, хочу переподтвердить готовность Армении как можно скорее начать строительство автомобильной и железной дороги, связывающих Восток и Запад по территории Армении", - рассказал Пашинян, выразив надежду, что трехсторонняя группа под патронажем вице-премьеров России, Армении и Азербайджана в ближайшее время сможет подготовить и согласовать необходимые документы для скорейшего начала этого процесса.

Темой восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе занимается трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Республики Армения, РФ и Азербайджанской Республики: правительство Армении планирует восстановить 45 км отрезка железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, стоимость данных работ оценивается примерно в $200 млн. Армения посредством этой железной дороги получит доступ к Ирану и России, а Азербайджан - железнодорожную связь с Нахчываном", - напоминает автор публикации.

Экономика Армении дает повод для "осторожного оптимизма"

В Армении есть конкретные основания для осторожного оптимизма относительно развития экономики страны, - сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, пишет интернет-издание АРКА. "У нас есть конкретные основания для осторожного оптимизма, поскольку на данный момент мы продолжаем перевыполнение доходной части бюджета", - сказал он, отметив, что удалось в кризисный год по отношению к предварительному плану перевыполнить доходность бюджета на 147 млрд драмов и осуществить 100% капитальных расходов.

"Мы вновь существенно увеличили доходы и расходы госбюджета 2022 года", - подчеркнул премьер. Согласно разработанному правительством Армении проекту госбюджета 2022 года, доходы госбюджета составят 1 трлн 947,8 млрд. драмов (на 17% больше, чем в 2021 году), расходы - 2 трлн 184 млрд. драмов (на 10% больше прошлогоднего показателя). Дефицит госбюджета предусмотрен на уровне 236,2 млрд драмов, а ВВП страны в 2022 году вырастет на 7%. Капитальные расходы в 2022 году составят 352 млрд драмов или 4,5% от ВВП. В соответствии с проектом, в 2022 году расходы госбюджета составят 27,7% от ВВП, текущие расходы - 23,2% от ВВП, капитальные расходы - 4,5% от ВВП. Налоговые поступления предусмотрены в размере 1 трлн 844 млрд драмов, что на 263 млрд драмов или на 16,5% больше, чем показатели 2021 года.

Правительство Армении утвердило отчет об исполняемости госбюджета страны за 2021 год. Вследствие экономической, налогово-бюджетной политик и администрирования стало возможным улучшить уровень сбора налоговых поступлений, перевыполнив план по налоговым доходам и пошлинам примерно на 108 млрд драмов. "Рост к предыдущему году составил 14,5%, вследствие чего соотношение налогов/ВВП возросло на 0,3%, и 2021 году мы зарегистрировали рекордный уровень - 7,7%", - сообщил замминистра финансов Армен Айрапетян, добавив: экономический рост Армении в госбюджете на 2022 год предусмотрен в размере 7%, а инфляция заложена на уровне 4% (±1,5%)", - пишет издание.

Напомним, Всемирный банк в весеннем прогнозе об экономических развитиях в регионе ЕЦБ понизил прогноз роста экономики Армении до 1,2% и ожидает восстановление ВВП до 4,6% в 2023 году и 4,9% в 2024 году, МВФ в марте текущего года также ухудшил свой декабрьский прогноз (5,5%) по росту экономики Армении до 1,5%, а ЕБРР в марте ухудшил свой прогноз по росту армянской экономики на 2022 год с 5,3% в ноябре 2021 года до 1,6%. При этом на 2023 год прогнозируется, что экономика Армении вырастет на 4%.

На улицах Еревана сошлись две "Альфы"

В эти дни в Армении напротив нынешнего отряда спезнцаза Службы национальной безопасности (СНБ) Армении "Альфа" стоит прежняя, более опытная и квалифицированная "Альфа", - читаем в газете "Грапарак". "Войска полиции и даже отряд "Альфа" не могут подойти к главе фракции блока "Честь имею", экс-директору СНБ Армении Артуру Ванецяну, поскольку этому мешают его парни. Ванецяна постоянно сопровождают около 30 человек в военной форме, все бывшие сотрудники СНБ, ушедшие со службы и примкнувшие к нему. Некоторые из них раньше работали в знаменитой "Альфе". Бывшие коллеги главы фракции блока "Честь имею" не привыкли к уличной борьбе, поскольку "в прошлой жизни" постоянно находились по ту сторону баррикад, поэтому очень хорошо знают психологию и стиль разгоняющих протесты силовиков", – отмечает издание.

Карты "Мир" заработали и в Армении

С апреля 2022 года держатели карт платежной системы "Мир" могут снимать наличные в банкоматах банка ВТБ (Армения), - сообщили в пресс-службе банка, отметив: услуга доступна и для карт партнерских платежных систем из стран СНГ. "Снятие наличных средств с карты "Мир" в банкоматах ВТБ (Армения) происходит по тарифам, установленным банками-эмитентами. Дополнительные комиссии со стороны ВТБ не взимаются․ Держатели карт "Мир" могут проверять баланс своего счета в любом банкомате ВТБ (Армения), а с мая текущего года банк планирует собственную эмиссию карт "Мир". ВТБ (Армения) имеет самую широкую сеть банкоматов в стране: их общее количество достигает 210 штук, из которых 101 находится в Ереване, а 109 - в остальных регионах Армении, - напоминает АРКА.

Армянский торговый офис заработал в индийском Мумбаи

В финансовом центре Индии - городе Мумбаи в присутствии министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна открылся Армянский торговый офис, который будет действовать при почетном консульстве Армении в Ченнаи, пишет интернет-издание АРКА. "Мирзоян вместе с делегацией армянских предпринимателей также посетил крупнейший порт Индии в Мумбаи, через который проходит более половины морских грузов страны, и штаб-квартиру оператора-управляющего портом, компании PSA Mumbai. Стороны обсудили использование возможностей порта Мумбаи для грузоперевозок в Армению и технические детали. В тот же день в Мумбаи состоялись обсуждения армянских и индийских бизнесменов в формате B2B. Предприниматели из Армении провели встречу с вице-президентом компании IHCL, входящей в состав крупнейшего индийского транснационального конгломерата Tata Group", - пишет информационный портал.

Запрет на курение пугает туристов

Власти Армении могут снять запрет на курение в открытых кафе и ресторанах, - читаем в газете "Жоховурд". "В ближайшее время планируется снять часть запретов, предусмотренных вступившим в силу в марте законом. Власти уже получили сигналы о том, что закон негативно влияет на сферу общественного питания и туризм", – отмечает издание.