В Казахстане назвали число погибших на предприятиях с начала года

28 апр. 15:02

С начала 2022 года на казахстанских предприятиях погибли 47 человек, заявил глава комитета труда, соцзащиты и миграции министерства труда и соцзащиты Казахстана Ербол Нургалиев.

"Только за три месяца на предприятиях пострадало 313 человек, из них 47 погибли. Министерством проведен анализ производственного травматизма. Основными причинами являются: в 36% случаях - это грубая неосторожность самих пострадавших, в 24% - это случаи неудовлетворительной организации труда и работ", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Помимо этого, множество несчастных случаев происходит по причине автоаварий, когда рабочих доставляют до места работы. Самый высокий уровень травматизма выявлен на предприятиях Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей.