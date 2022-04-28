Житель Алматинской области до смерти забил свою мать

28 апр. 14:57

В Алматинской области задержан 40-летний подозреваемый в убийстве родной матери, такое сообщение распространила пресс-служба областного департамента полиции.

В ночь с 25 на 26 апреля в Алакольскую районную больницу с побоями госпитализировали 62-летнюю жительницу села Булакты. Врачи не смогли спасти ее, и на следующие сутки она умерла. Оказалось, что ее жестоко избили.

Правоохранители задержали 40-летнего сына покойной - именно он был причастен к ее смерти.

"Преступление произошло во время семейного скандала. Находившийся в алкогольном опьянении подозреваемый избил отчима и родную мать. Причиненные пожилой женщине травмы оказались очень тяжелыми. Задержанный взят под стражу", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Идет расследование по ч.3 ст.106 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).