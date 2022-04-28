Эрдоган: Анкара продолжит посреднические усилия по Украине

28 апр. 14:53

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе переговоров турецкий лидер заявил российскому коллеге о намерении Анкары продолжить свои посреднические усилия для преодоления кризиса между Москвой и Киевом.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена с решимостью и искренностью продолжать свои усилия по преодолению этого кризиса между двумя соседями и установлению мира", - сказал он.

Далее турецкий лидер отметил, что Анкара готова взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру.