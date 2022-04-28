Владеть оружием можно будет только с 25 лет в Узбекистане

28 апр. 14:50

Сенат Узбекистана принял поправки в закон "Об оружии", согласно которым минимальный возраст владения оружием увеличен с 21 до 25 лет, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Теперь поправки должен подписать президент Шавкат Мирзиеев, уточняет РИА Новости.

Они также предусматривают передачу функции государственного регулирования и контроля за оборотом оружия и боеприпасов органам внутренних дел, ранее этим занималась национальная гвардия.

"Кроме того, вводится запрет на дарение гражданского оружия и боевых припасов к нему", - добавили в Сенате.