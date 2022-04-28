Послы США в Азербайджане, Армении и Грузии встретились в Баку

28 апр. 14:43

Встреча послов США в Азербайджане, Грузии и Армении состоялась в Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Азербайджане.

В региональном совещании глав дипмиссий, организованном посольством США в Баку, участвовали послы Литценбергер, Дегнан и Трейси, зампомощника госсекретаря США Олсон, главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер и и.о. координатора по помощи США Европе и Евразии Грег Наарден.

"Баку, Ереван и Тбилиси и раньше принимали подобные мероприятия. Коллеги из региона и Вашингтона собрались для обмена мнениями и информацией. США отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений с Азербайджаном, Грузией и Арменией, и мы в свою очередь подчеркиваем нашу приверженность укреплению партнерства и обеспечению более безопасного, стабильного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа", - сказано в сообщении.