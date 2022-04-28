МЧС предупредило о дождях, грозах и селях в горах Северного Кавказа

28 апр. 14:25

В регионах Северного Кавказа пройдут сильные дожди с грозой и градом, в горах возможен сход селей, сообщает республиканское управлении МЧС.

Уточняется, что также в некоторых районах также есть риск схода лавин. "До конца суток 28 и 29 апреля местами по территории КБР ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - предупреждает экстренное ведомство.

Такие же предупреждения опубликовали также управления МЧС по Чечне и Ингушетии. Кроме того, управления МЧС по Дагестану и Карачаево-Черкесии предупредили о лавиноопасности в горных районах до вечера 29 апреля.