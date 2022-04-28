В Германии сообщили о завершении эры сотрудничества Москвы и Берлина

28 апр. 14:21

Руководитель немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прежнее сотрудничество России и Германии невозможно.

По его словам, компания долго пыталась сохранить прежний уровень совместной работы, несмотря на критику, но в итоге списала активы на сумму более 1,5 млрд евро из-за потери доходов по "Северному потоку - 2" и другим совместным проектам.

"Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Для Германии и России ситуация на Украине означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества", - цитирует Мерена РБК.

Он отметил, что поставки газа будет невозможно быстро возместить, поэтому компания, несущая ответственность за крупную часть европейской энергетики, продолжит участие в уже существующих проектах с Москвой.