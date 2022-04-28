Санатории, музеи и магазины эвакуируют в Кисловодске  

28 апр. 14:20

В Кисловодске проводится эвакуация трех санаториев, двух торговых центров, городского суда и двух музеев из-за поступивших к правоохранителям сообщений о том, что в зданиях заложены взрывные устройства.

"В Кисловодске эвакуируют восемь городских объектов: музеи „Благодать“ и им. Ярошенко, городской суд, торговые центры "Кристалл" и "Сити Центр", санатории "Москва", "Долина нарзанов" и им. Димиторова", - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, добавив, что на всех объектах работают кинологи и саперы.