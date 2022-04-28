Кремль и Совбез РФ предостерегли Запад от поставок тяжелого вооружения Украине

28 апр. 14:01

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о том, что одобрение немецкими законодателями поставок тяжелых вооружений киевскому режиму напоминает действия их предшественников, которые заседали в германском парламенте в прошлом веке под другим названием - а такое "печально заканчивается".

Сегодня Бундестаг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе увеличением поставок тяжелых вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокационными и угрожающими европейской безопасности заявления о необходимости поставок тяжелых вооружений не только на Украину, но и в Молдавию и Грузию.

"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми, Украины и других стран – это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - сказал представитель официальной Москвы комментируя заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений другим странам, кроме Украины.