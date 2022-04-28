Мария Захарова "Вестнику Кавказа": экономика - один из приоритетов России в сотрудничестве с Азербайджаном 

28 апр. 13:50

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о значении для РФ развития экономических и региональных связей с Азербайджаном, рассказала о приоритетности этих направлений в союзническом взаимодействии двух государств.

"Развитие экономических и региональных связей является одним из приоритетов в рамках многопланового сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Напомню, что в 2021 году двусторонний товарооборот превысил доковидный и по показателям составил $3,4 млрд. Россия – один из ведущих торговых партнеров Азербайджана, совокупный объем инвестиций оценивается в $6 млрд", - прежде всего напомнила Мария Захарова.

"Одна из основ торгово-экономического сотрудничества – это взаимодействие российских регионов с Азербайджаном. Активную кооперацию с республикой осуществляет более 70 субъектов нашей страны. Ключевой площадкой для продвижения данного трека является проводимый на регулярной основе Российско-азербайджанский межрегиональный форум", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Эти вопросы подробно обсуждались в ходе юбилейного XX заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном, которое прошло 25-26 апреля в Баку. В рамках этого важного мероприятия также состоялся визит губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Баку. Были рассмотрены перспективы дальнейшего наращивания взаимной торговли между Астраханью и Азербайджаном. В прошлом году товарооборот между ними вырос на 18% и составил $17 млн. Обсуждались развитие взаимовыгодных контактов в сферах промышленности и транспорта", - рассказала она.