Россиян ждет теплый май

28 апр. 13:56

Май будет теплым на большей части территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На 60-65% территории России прогнозируется температурный фон выше нормы, это восток европейской территории РФ, весь регион Западной Сибири, Красноярского края, на значительной части Якутии, на Чукотке", - цитирует его "Интерфакс".

Холодов, обратил внимание синоптик, не ожидается нигде. В западной части страны температурный фон не будет отклоняться от нормальных значений.

Что касается осадков, то их, по словам Вильфанда, на большей части страны выпадет около нормы. Дефицит осадков в мае ожидается на юге Западной Сибири, а также на северо-востоке России - это восток Якутии, Чукотка, Камчатка.

Научный руководитель Гидрометцентра пообещал, что лето в целом по стране будет комфортным, на европейской ее части, на Урале и в Западной Сибири температура воздуха будет около и выше нормы.