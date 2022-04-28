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Россиян ждет теплый май

Россиян ждет теплый май

Май будет теплым на большей части территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На 60-65% территории России прогнозируется температурный фон выше нормы, это восток европейской территории РФ, весь регион Западной Сибири, Красноярского края, на значительной части Якутии, на Чукотке", - цитирует его "Интерфакс".

Холодов, обратил внимание синоптик, не ожидается нигде. В западной части страны температурный фон не будет отклоняться от нормальных значений.

Что касается осадков, то их, по словам Вильфанда, на большей части страны выпадет около нормы. Дефицит осадков в мае ожидается на юге Западной Сибири, а также на северо-востоке России - это восток Якутии, Чукотка, Камчатка.

Научный руководитель Гидрометцентра пообещал, что лето в целом по стране будет комфортным, на европейской ее части, на Урале и в Западной Сибири температура воздуха будет около и выше нормы.

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