В Узбекистане увековечат память жителей, приютивших блокадников Ленинграда

28 апр. 13:47

Монумент местным жителям, приютившим эвакуированных из блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, возведут в Ташкенте, сообщает пресс-служба администрации столицы Узбекистана.

Ранее мэр города Джахонгир Артыкходжаев и глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев провели встречу.

"Григорьев поблагодарил хокима за теплый прием и за предоставление места для памятника ташкентцам, приютившим жертв ленинградской блокады во время Второй мировой войны", - сказано в сообщении администрации.

Отмечается, что торжественную закладку первого камня монумента планируется приурочить к визиту в Ташкент губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова осенью.

Над созданием памятника будут трудиться архитекторы из Ташкента из Санкт-Петертбурга. Монумент оформят с учетом национальных традиций.