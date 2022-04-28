Экс-глава ЦБ: Турции нужна новая банкнота

28 апр. 13:32

В Турции необходимо ввести банкноту в 500 лир, такое мнение выразил бывший глава Центробанка, ныне член оппозиционной Хорошей партии Дурмуш Йылмаз.

В данный момент наиболее крупная банкнота в Турции имеет достоинство 200 турецких лир, это 13,5$ по курсу ЦБ на 28 апреля, 500 лир равняются $33,8.

По словам Йылмаза, покупательная способность банкноты в 200 турецких лир упала на фоне растущей инфляции.

Он также рассказал, что выпускать деньги более высокого достоинства начинают тогда, когда эмиссия самой крупной купюры приближается к 50% от ее общего объема.

"В марте объем эмиссии банкнот достоинством 200 лир превышал 42%, сейчас он в пределах 46%. Если добавить к этому ситуацию с купюрой в 100 лир, то объем эмиссии превысит 88%. При сохранении инфляции на нынешнем уровне вопрос печати банкноты более крупного номинала станет неизбежным", - цитирует оппозиционера ТАСС.