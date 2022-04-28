ВЦИОМ выяснил, сколько россиян считают себя патриотами

28 апр. 13:41

Согласно проведенному ВЦИОМ опросу 92% россиян считают, что они являются патриотами своей страны.

При этом "безусловными патриотами" называют себя 54% граждан, что является максимальным значением с 2000 года. Также исследование показало, что на фоне антироссийских санкций выросла доля тех, кто считает, что быть патриотом – значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений (44% в 2022 году против 32% в 2020), 34% опрошенных полагают, что быть патриотом – это значит стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего, для 29% патриотизм – это говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была.