РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Неблагодарный житель Дагестана украл деньги у подвозившего его знакомого

Неблагодарный житель Дагестана украл деньги у подвозившего его знакомого

Молодой человек, обокравший подвозившего его знакомого, пойман в Кизлярском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Он 26 апреля был доставлен в отдел, где рассказал, что произошло год назад.

По слова 27-летнего жителя Кизляра, он пытался добраться автостопом до ближайшего города. Водитель ехавшего мимо Hyundai ix-35, 31-летний житель Тляратинского района, увидел его на обочине и предложил свою помощь. Подозреваемый сел на заднее пассажирское сидение и заметил барсетку с 35 тысячами рублей, которые он присвоил.

Прибыв в место назначения, он ушел.

"Позже владелец автомобиля обнаружил кражу и неоднократно в течение года требовал вернуть свои средства. Поняв, что мирным образом проблему решить не получается, потерпевший обратился в полицию", - отметили в управлении.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.

880 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version