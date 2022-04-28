Неблагодарный житель Дагестана украл деньги у подвозившего его знакомого

28 апр. 13:00

Молодой человек, обокравший подвозившего его знакомого, пойман в Кизлярском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Он 26 апреля был доставлен в отдел, где рассказал, что произошло год назад.

По слова 27-летнего жителя Кизляра, он пытался добраться автостопом до ближайшего города. Водитель ехавшего мимо Hyundai ix-35, 31-летний житель Тляратинского района, увидел его на обочине и предложил свою помощь. Подозреваемый сел на заднее пассажирское сидение и заметил барсетку с 35 тысячами рублей, которые он присвоил.

Прибыв в место назначения, он ушел.

"Позже владелец автомобиля обнаружил кражу и неоднократно в течение года требовал вернуть свои средства. Поняв, что мирным образом проблему решить не получается, потерпевший обратился в полицию", - отметили в управлении.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.