Столтенберг: процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет быстрым

28 апр. 12:43

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс будет быстрым.

При этом он отметил, что окончательное решение о вступлении в НАТО должно быть принято самими странами.

"Если они захотят вступить в альянс, то будут приняты с большой радостью… Швеция и Финляндия – наши ближайшие партнеры, мы работаем с ними многие годы, их вооруженные силы соответствуют стандартам НАТО… Я ожидаю, что процесс присоединения будет быстрым", - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Далее глава альянса отметил, что НАТО найдет способ обеспечить безопасность двум странам в переходный период между подачей запросов и официальной ратификацией.