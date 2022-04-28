Более 200 водителей маршруток заплатят штрафы в Тбилиси

28 апр. 12:38

Свыше 200 водителей микроавтобусов-"маршруток" были оштрафованы в Тбилиси за последнее время, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

"Бывают случаи, когда в маршрутке есть места, но водитель не останавливается. Такое отношение неприемлемо. На сегодняшний день оштрафовано более 200 водителей. Мониторинг продолжится и в дальнейшем", - цитирует его Sputnik Грузия.

Градоначальник пояснил, что в случае таких нарушений пассажиры могут пожаловаться по телефону горячей линии мэрии.

Каладзе отметил, что реформа, которую проводит мэрия, направлена на регулирование и улучшение работы общественного транспорта, некоторые недостатки остаются, но они обязательно будут устранены.