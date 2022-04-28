Грузинская мечта: кто за освобождение Саакашвили - тот за войну в Грузии

28 апр. 12:27

Требующие освобождения Михаила Саакашвили хотят втянуть Грузию в военный конфликт, заявил руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Любой, кто требует освобождения Саакашвили или будет требовать это в будущем, преследует единственную цель – вовлечь Грузию в военный конфликт. Исходя из этого, наша позиция в связи с подобным призывом, естественно, будет четкой – Саакашвили должен отбывать свое наказание", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он также отреагировал на заключение народного защитника Грузии Нино Ломджария. Ранее омбудсмен рекомендовала организовать консилиум врачей, который решит, где и в какой форме лучше лечить экс-лидера страны.

По словам Кобахидзе, в заключении присутствует фраза о том, что качество жизни Саакашвили ухудшилось после того, как оказался за решеткой, что, по его мнению, совершенно естественно.

"За счет народа у него было другое качество жизни и, естественно, сейчас у него другое качество жизни, в чем нет ничего особенного. То, что Саакашвили переживает это, абсолютно логично", – отметил председатель.