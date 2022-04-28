Шесть агросервисных центров откроются в Узбекистане

28 апр. 12:21

В Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской и Хорезмской областях Узбекистана будут открыты агросервисные центры, об этом сообщил президент Шавкат Мирзиеев.

В пресс-службе главы государства пояснили, что центры снабдят современными лабораториями, работать в которых будут специалисты из зарубежных стран.

Кроме того, будет налажен менеджмент выделенных для проектов средств, электронный учет земель и посевов, планируется следить за орошением и урожайностью.

Президент поручил Минсельхозу разработать дорожные карты по областям и организовать их исполнение на месте.