В Баку заявили, что мирный договор с Ереваном послужит развитию интеграции на Южном Кавказе

28 апр. 12:05

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном послужит развитию интеграции на Южном Кавказе.

"Азербайджан со своей стороны готов подписать мирный договор. Об этом свидетельствует переговорный процесс, который длился три десятилетия", - сказал он, отметив, что Армения все еще воздерживается от конкретных шагов, которые пойдут ей на пользу, пишет Trend.

Гаджиев подчеркнул, что совместное развитие в различных секторах, таких как транспорт, торговля и энергетика, принесет социально-экономические выгоды не только Азербайджану и Армении, но и региону в целом.