Решение по выборам губернаторов в России может быть принято в ближайшие дни

28 апр. 11:50

Решение об изменении процедуры выборов российских губернаторов может быть вынесено в ближайшие дни, заявил замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.

"Сейчас в консультациях. Должны дать населению право участвовать, хотя и тот, и другой вариант подразумевает участие: либо напрямую, либо через представителей", - цитирует его "Интерфакс".

Точные сроки принятия окончательного решения он не назвал, указав лишь, что это может произойти в ближайшие дни.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вопрос об отмене либо переносе прямых выборов губернаторов в некоторых регионах сейчас не рассматривается в актуальном плане.