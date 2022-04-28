Мишустин: развитию скорой помощи правительство уделяет приоритетное внимание

28 апр. 11:43

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.

В поздравлении он отметил важность их труда и напомнил о приоритетном внимании к развитию службы со стороны правительства.

"Сегодня этот профессиональный праздник объединяет тысячи врачей, фельдшеров, людей искренних и неравнодушных, для которых профессия стала не только любимым делом, но и образом жизни. Ваш нелегкий и ответственный труд достоин большого уважения и благодарности. <...> Правительство уделяет приоритетное внимание развитию системы скорой медицинской помощи", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Далее премьер напомнил, что сегодня в разных регионах страны строятся современные комплексы скорой помощи, автопарки обновляются специализированными машинами, оснащенными новейшей медтехникой, а санавиация дает медикам возможность справляться с самыми нестандартными и сложными случаями.