Коронавирусом заразились за сутки 7,6 тыс россиян

28 апр. 11:39

За минувшие сутки в России выявили 7 681 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 629, в Петербурге - 487, в Подмосковье - 301. В Краснодарском крае - 141, в Ставропольском крае - 102, в Крыму - 64, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 19, в Адыгее - 15, в Карачаево-Черкесии - 10, в Чечне - 22, в Ингушетии - 8, в Северной Осетии - 9.

Общее число инфицированных в России достигло 18 167 281.

Госпитализированы за сутки 2 596 человек. Выздоровели - 11 063 пациента, за все время - 17 517 922.

Умерли за сутки 166 человека, с начала пандемии - 375 566.