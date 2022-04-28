Крупнейший игрок на российском табачном рынке может выйти из бизнеса в РФ

28 апр. 11:30

Японская табачная компания JT Group рассматривает возможность выхода из бизнеса в России. Такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Президент и CEO JT Group Масамити Тэрабатакэ напомнил, что 10 марта компания заявила о приостановке новых инвестиций и маркетинговой активности в РФ.

"Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, включая потенциальную передачу собственности", - цитирует его "Интерфакс".

Тэрабатакэ добавил, что компания будет заботиться о 4 тыс своих сотрудников в Россия, в частности, обеспечивать их занятость.

Напомним, в России действует международное подразделение JT Group - Japan Tobacco International (JTI). Компания - крупнейший игрок на российском табачном рынке, ее доля приближается к 40%.