Пострадавший в горах Сванети иностранец госпитализирован

28 апр. 11:24

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями информирует о том, что пострадавший в высокогорной общине Ушгули Местийского района иностранец был доставлен клинику в Кутаиси.

Установлено, что группа из трех туристов направлялась к вершине Дадиаши (3 540 м) в восточной части Сванетского хребта. При восхождении один из них получил травму ноги и не мог передвигаться самостоятельно.

"Из-за сложного рельефа местности спасателям пришлось добираться до пострадавшего на вертолете пограничной службы МВД Грузии", - отмечает Служба ЧС. Уточняется, что в настоящее время спасательная операция в Ушгули завершилась.