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Землетрясение ощутили жители Андижанской области

Землетрясение ощутили жители Андижанской области

Ханабадский район Андижанской области стал центром землетрясения, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Движения земной коры зафиксированы в 03:28 по местному времени.

"Координаты землетрясения: 40,79 градусов северной широты; 73,06 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина 15 км" - сказано в сообщении.

Расстояние от эпицентра до столицы Узбекистана составило 327 км в юго-восточном направлении.

Стоит отметить, что толчки ощутили жители Ханабадского района - 4 балла, Кургантепинского - 3 балла, Джалакудукского - 2 балла и Ходжаабадкого - 2 балла.

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