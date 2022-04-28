Землетрясение ощутили жители Андижанской области

28 апр. 11:20

Ханабадский район Андижанской области стал центром землетрясения, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Движения земной коры зафиксированы в 03:28 по местному времени.

"Координаты землетрясения: 40,79 градусов северной широты; 73,06 градусов восточной долготы. Магнитуда М=4,1. Глубина 15 км" - сказано в сообщении.

Расстояние от эпицентра до столицы Узбекистана составило 327 км в юго-восточном направлении.

Стоит отметить, что толчки ощутили жители Ханабадского района - 4 балла, Кургантепинского - 3 балла, Джалакудукского - 2 балла и Ходжаабадкого - 2 балла.