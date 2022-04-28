"Бессмертный полк" пройдет онлайн в столице Казахстана

28 апр. 11:10

Акция "Бессмертный полк" в Нур-Султане в этом году будет проводиться в онлайн-формате, такое сообщение опубликовала пресс-служба городского акимата.

"В текущем году акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях", - цитирует его РИА Новости.

На платформе будет формироваться единый банк данных об участниках акции, там будут храниться архивные данные и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны, так что все желающие смогут оставить на не необходимые данные о своих родственниках и использовать их на акциях в течение последующих лет.

Напомним, в последний раз "Бессмертный полк" в Нур-Султане проводился в традиционном формате в 2019 году, до пандемии коронавируса.