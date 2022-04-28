Депутаты парламента Ирана прибудут в Азербайджан с рабочим визитом

28 апр. 11:04

Депутаты парламента Ирана посетят Азербайджан на следующей неделе, сообщил депутат иранского парламента Гуламрза Мархаба в провинции Гилан.

Он отметил, что укрепление связей Ирана и Азербайджана должно стать одним из главных приоритетов МИД Ирана.

Также парламентарий обратил внимание на то, что страны имеют общую протяженную морскую и сухопутную границу, что способствует развитию двусторонних экономических связей.

"Укрепление связей между парламентами двух стран имеет важное значение. С этой целью на следующей неделе парламентская делегация Ирана посетит Баку", - сказал он в беседе с журналистами.