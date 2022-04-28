Россия запустит в мае чартеры в Турцию и Египет

28 апр. 11:58

Уже в мае в России может быть запущена чартерная перевозка туристов в Египет и Турцию, сейчас ведется соответствующая работа, - сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сейчас уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом, есть прямое авиасообщение с рядом курортов Египта. Вместе с тем, объемы пока недостаточны. И мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили", - рассказала Догузова, передает ТАСС.

Совместно с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами Ростуризм работает над тем, чтобы поездки по наиболее востребованным зарубежным направлениям были доступны для российских туристов, пусть и в ограниченном объеме. Помимо Египта и Турции это ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн, Сейшелы, Мальдивы. Также российские туристы смогут отправиться в Узбекистан, Азербайджан и Беларусь, - рассказала глава ведомства.