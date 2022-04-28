Турчак: 600 тыс сотрудников иностранных компаний в простое или могут потерять работу

28 апр. 10:56

На сегодня 600 тыс человек, работавших в иностранных компаниях "из недружественных стран", ушли в простой либо могут быть уволены, сообщил Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в ходе открытия Всероссийского муниципального форума.

"До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка 2 млн человек, сейчас 600 тыс ушли в простой или оказались под риском увольнения", - цитирует его РИА Новости.

Турчак добавил, что накануне на совете законодателей президент России Владимир Путин обратил внимание на особую ответственность ЕР за подготовку системных мер поддержки.