Азербайджанские грации завоевали пять медалей на турнире в Румынии

28 апр. 10:51

В Бухаресте (Румыния) завершился 21-й международный турнир по художественной гимнастике Кубок Ирины Деляну. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики Азербайджана.

В состязаниях для детей, пре-юниорок и юниорок приняли участие азербайджанские грации, они завоевали пять медалей.

Марьям Алиева в упражнениях с мячом взяла "серебро", а в программе с лентой - бронзовую награду. Говхар Ибрагимова заняла третье место в упражнениях с булавами и с обручем. Назрин Салманлы заработала "бронзу" в упражнениях с булавами.