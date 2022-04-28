Карагандинский фармзавод больше не производит вакцину "Спутник V"

28 апр. 10:39

Карагандинский фармацевтический комбинат остановил производство российской вакцины "Спутник V", сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Она пояснила, что на данный момент в Казахстане есть более 4 млн доз антикоронавирусных вакцин, в том числе 1,8 млн доз китайской Sinopharm, 1,5 млн доз Pfizer и 800 тыс отечественной вакцины QazVac.

"Этого объема вполне достаточно для вакцинирования и ревакцинации. Поэтому о дополнительном закупе вакцин сейчас мы не говорим. Мы смотрим за потреблением вакцин, как они используются. Вакцину "Спутник V" мы закупать не планируем", - цитирует главного санврача Sputnik Казахстан.

Чиновница уточнила, что в данный момент Карагандинский фармкомбинат выпускает те же препараты, что и до начала производства вакцины. Вакцины сейчас на Карагандинском фармзаводе не производится", - сказал главный госсанврач Казахстана.