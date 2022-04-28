СМИ: российскую авиаотрасль ждут большие перемены

28 апр. 10:38

Минтранс РФ подготовил проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года: на пополнение парка на 1000 самолетов российского производства будет потрачено 627 млрд рублей, - пишет газета "Коммерсант".

Стратегия предполагает два сценария развития: по первому, базовому предполагается, что участники рынка найдут каналы пополнения запасов комплектующих и расходных материалов с учетом того, что до трети существующего парка будет разобрано на запчасти, а к концу 2025 года в эксплуатации останется не менее 70% иностранного авиапарка, - передает РИА Новости.

Второй, пессимистический вариант предполагает, что пополнить запас запчастей не удастся, и со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов "интенсивно сокращается, и в дальнейшем его разборка обеспечивает летную годность остающегося в эксплуатации авиапарка". По словам источника газеты в Минтрансе, самый худший сценарий исходит из "угрозы остановки от половины до двух третей парка".

По базовому сценарию Минтранс рассчитывает, что в 2025 году флот в РФ будет насчитывать 999 воздушных судов (из них 427 иностранных). К 2030 году парк должен вырасти до 1602 самолетов (208 иностранных) за счет ускоренного выпуска отечественных самолетов. Пессимистический прогноз предполагает, что иностранные самолеты будут выбывать быстрее, поэтому в нем заложено 870 самолетов к 2025 году (из них 298 иностранных) и 1556 самолетов в 2030 году, - пишет издание.

Прогноз пассажиропотока на 2022 год остается на уровне 100 млн пассажиров в год. В дальнейшем ожидаемые объемы авиаперевозок снижаются: по базовому сценарию – до 76,3 млн пассажиров в 2025 году и около 92,2 млн пассажиров в 2030 году, по пессимистическому - 58,2 млн пассажиров в 2025 году и до 85,7 млн пассажиров в 2030 году.

Сейчас в Минтрансе обсуждается корректировка программы, которая предусматривает полное восстановление перевозок к 2030 году.