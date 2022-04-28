Россия и Азербайджан будут взаимно признавать стаж трудовых мигрантов

28 апр. 9:51

Россиянам засчитают трудовой стаж работы в Азербайджане, а азербайджанским мигрантам - их трудовой (страховой) стаж, набранный за годы работы в России: договор о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения накануне в рамках 20-е заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией подписали заместители премьер-министров РФ и АР Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев.

Документ определяет механизмы признания и защиты пенсионных, а также иных прав на соцстрахование граждан двух стран, приобретенных ими на территории этих государств. Аналогичный документ был подписан Россией и Азербайджаном еще в 1999 году, - передает Sputnik Азербайджан.

В то же время, в отличие от нового договора, прежнее соглашение обговаривало лишь начисление трудового стажа за годы работы до 1 января 1992 года. Теперь подразумевается признание стажа за предыдущие годы работы в целом, - пояснили в министерстве труда и социальной защиты Азербайджана.

Напомним, соглашение от 1999 года определяет выдачу пенсий гражданам по месту их жительства. Начисления им, а также членам их семей, осуществляются по законам государства, на территории которого они живут на постоянной основе, а действие этого документа распространяется на все виды пенсий, за исключением обеспечения военнослужащих.

На январь 2022 года на территории Российской Федерации проживало порядка почти 600 тыс граждан Азербайджана, чуть более 200 тыс человек - это те, кто легально занимался трудовой деятельностью.