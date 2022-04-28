Дагестан нарастил оборот розничной торговли

28 апр. 9:51

Оборот розничной торговли в Дагестане в январе-марте 2022 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 152,587 млрд рублей, информирует территориальный орган госстатистики.

Уточняется, что в I квартале 2022 года оборот розничной торговли на 63,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 36,5% (в январе-марте 2021 года - 61,8% и 38,2%, соответственно).

Оборот в общественного питания в I квартале увеличился на 0,6% и составил 17,893 млрд рублей.