Туристов из Москвы, переоценивших свои силы, эвакуировали с горы на Кубани

28 апр. 9:42

На Кубани спасатели эвакуировали с горы Большой Тхач трех туристов из Москвы, об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России бортом вертолета Ка-32 эвакуировали троих участников незарегистрированной туристической группы со склона горы Большой Тхач", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

По словам гостей региона, на третий день восхождения на гору они не рассчитали своих сил, неверно оценили подготовку и попали в форс-мажорную ситуацию.

Туристы дошли до высоты 2,3 тыс м, когда выяснилось, что их экипировка была неподходящей для такого сложного маршрута. Ночью они пытались поставить палатку, однако ее порвало ветром, тогда туристы обратились в МЧС.

Спасатели решили не подниматься за туристами, поскольку на это ушел бы весь световой день, и за ними послали вертолет, на котором группу доставили на базу спасателей. Помощь медиков им не потребовалась.

В МЧС подчеркнули, что группа не была зарегистрирована.