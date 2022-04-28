СМИ: в России приостанавливает работу косметическая компания Coty

28 апр. 9:34

Руководство французско-американской косметической компании Coty заявило, что на фоне событий на Украине приняло решение приостановить свою деятельность в России, - передает агентство Рейтер.

Прибыль российского сегмента компании в 2021 финансовом году составила $4,63 млрд – это чуть более 3% продаж, и производитель косметических брендов считает, что решение уйти с российского рынка не повлияет на его доходы в 2022 финансовом году, - передает РИА Новости.

Напомним, Coty производит и продает парфюмерию, косметику, а также средства по уходу за кожей, а в ее портфолио входят такие бренды люксовой косметики, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany & Co. Также компания владеет брендами масс-маркета Max Factor и Rimmel.