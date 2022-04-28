Будапешт согласился оплачивать российские энергоносители рублями

28 апр. 9:24

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что его страна готова использовать введенную Россией схему платежей за российские энергоносители.

"Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", - цитирует министра "Интерфакс".

По словам Сийярто, Венгрия не имеет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы им прекратить закупку российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.