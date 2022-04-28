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Будапешт согласился оплачивать российские энергоносители рублями

Будапешт согласился оплачивать российские энергоносители рублями

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что его страна готова использовать введенную Россией схему платежей за российские энергоносители.

"Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", - цитирует министра "Интерфакс".

По словам Сийярто, Венгрия не имеет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы им прекратить закупку российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

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