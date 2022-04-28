Международная конференция "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе" пройдет в Шуше

28 апр. 9:24

В Шуше состоится международная конференция на тему "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе". Об этом сообщил в одной из социальных сетей помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"На самолете "Агдам" мы летим в недавно построенный в Физули аэропорт, чтобы посетить Шушу с целью проведения международной конференции "Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе" с международными "мозговыми центрами" в формате Shusha Majlis Discussion", - цитирует его Trend.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Шуша уже стала дипломатической столицей региона.