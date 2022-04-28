Солнечную погоду на Кубани сменят дожди

28 апр. 9:18

Жителей Краснодарского края сегодня ждет теплый погожий день, а уже завтра в регион придут похолодание и дожди, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня воздух в Краснодаре прогреется до 25 градусов тепла, будет сухо, а небо будет чистым. Но уже к вечеру ожидается переменная облачность, - передает портал Юга.ру.

По краю сильных осадков тоже не ожидается - лишь местами пройдут небольшие дожди, но будет тепло - 20-25 градусов, а вот в горах прохладно – лишь 12-17 тепла.

На Азовском побережье 17-22, тепла, на Черноморском побережье переменная облачность, а на участке Джубга - Магри возможен туман.

Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 6-11 м/с, и лишь на участке Анапа-Геленджик ветер будет достигать 15-20 м/с.

Дожди в Краснодаре прогнозируются на завтра, 29 апреля.