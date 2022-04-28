Крымчане ждут возвращения Сбербанка

28 апр. 8:58

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов призвал крупные российские банки открыть свои офисы на полуострове.

"На фоне тотальных санкций, введенных в отношении России, считаю, что пришло время крупным российским банкам, среди которых - Сбербанк, открыть свои офисы на полуострове. Многие российские банки подверглись санкциям, но в Крым пока, насколько мне известно, пришел только Промсвязьбанк, рассматривают возможности другие банки, но этот процесс не носит массового характера", - рассказал Мурадов, передает РИА Новости.

Филиал украинского офиса Сбербанка России был одним из крупнейших в Крыму до воссоединения полуострова с Россией. В нем не только хранили свои сбережения крымчане, но накапливали средства многие предприятия республики, - добавил Мурадов.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях.