ЦБ России может отложить ввод новых банкнот

28 апр. 8:27

Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, - говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР).

"Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования", - цитирует обращение РИА Новости.

АБР указала, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов прекратили предоставлять свои услуги на территории России, а еассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной.

Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, и с их уходом стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца, - указывается в письме на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.

В ЦБ РФ уже пообещали изучить предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых рублевых банкнот, - сообщили в пресс-службе регулятора.

Напомним, Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Новые купюры в 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.