КТК оспаривает миллиардный штраф за ущерб экологии

28 апр. 8:12

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора против Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) за разлив нефти под Новороссийском. Сумма исковых требований Росприроднадзора составляет 5,285 млрд рублей (более $70 млн).

В самом консорциуме не согласны с суммой ущерба, рассчитанной исходя из разнящихся данных о попавшей в воду нефти.

"Между КТК и РПН имеются существенные и принципиальные разногласия по данному вопросу. Мы с полной уверенностью полагаем, что в водный объект в результате аварии попало 69,1 т нефти. Считаем, что примененные Росприроднадзором способы определения массы нефти не позволяют получить корректный результат по ряду причин", - говорится в заявлении КТК, передает Sputnik Казахстан.

В КТК утверждают, что в силу технологических и конструктивных особенностей Морского терминала АО "КТК-Р" часть нефти физически не могла попасть в водный объект, и часть ее осталась в морском подводном трубопроводе длиной 5 км, а еще часть - в технологическом стакане выносного причального устройства (ВПУ).

КТК планирует и дальше отстаивать свою позицию в судебном поле и доказывать свою правоту.

Напомним, разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа 2021 года при загрузке греческого танкера Minerva Symphony с ВПУ, принадлежащего КТК. В ходе загрузки вышел из строя его гидрокомпенсатор, из-за чего и произошел разлив нефти.