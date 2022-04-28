СМИ: Индия отказалась идти на поводу США

28 апр. 7:59

США удивились решению Индии отказаться от введения санкций против России из-за военной операции на Украине и начать торговать с российской стороной в рублях, - пишет издание Asia Times.

"Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине. Вместо поддержки американских санкций страна разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях в расчете вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций", - говорится в статье, передает РИА Новости.

Разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражают региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая, тогда как Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству "унизительным" отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис, - пишет автор публикации.

"С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент", - отмечается в статье.