В Херсонской области Украины будут ходить рубли

28 апр. 7:43

Власти освобожденной от украинских националистов Херсонской области Украины приняли решение с 1 мая перейти в рублевую зону, - сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.

"С 1 мая мы переходим в рублевую зону", - рассказал он, отметив, что переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, передает РИА Новости.

После этого область полностью перейдет на расчеты в рублях, - подчеркнул Стремоусов.

Напомним, российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать при расчетах российские рубли.