СМИ: в Турции подсчитали доходы России от продажи газа Евросоюзу

28 апр. 7:29

С начала военной операции на Украине Евросоюз перевел Москве 47 млрд евро за поставки энергоресурсов, - сообщает турецкое агентство Anadolu.

ЕС "практически прикован" к России газопроводами и не в силах ввести жесткие санкции против ее энергоносителей, а именно - эмбарго на импорт нефти и газа.

"ЕС платит Москве каждый день $450 млн за нефть и $400 млн за природный газ. С начала российской операции на Украине ей было переведено более 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов", - пишет автор публикации Бахаттин Генюльташ, передает РИА Новости.

Возможное эмбарго повысит цены и нанесет ущерб не только ЕС, но и сыграет на руку России, которая сможет продавать нефть и газ остальному миру по высоким ценам. При этом обеспечить с помощью СПГ все потребности Европы в случае перебоев с поставками российского газа не представляется возможным, - заключает автор статьи.